Le fiamme sono state spente e l’area è stata messa in sicurezza

Nel pomeriggio di oggi due giugno, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento della locale stazione, è intervenuta a Lioni in via Sottotenente Capocci, per un incendio che ha interessato un ciclomotore in sosta.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area.