Sconfitta innocua col Sudtirol, Lupi tra le final four della post season

Semifinale raggiunta! L’Avellino è tra le migliori quattro squadre dei playoff di serie C, nonostante la sconfitta a Bolzano per 1-0 ad opera del Südtirol nella gara di ritorno (partita di andata 2-0 per i Lupi al “Partenio-Lombardi”).

Contesa che si apre con gli altoatesini subito all’attacco per recuperare lo svantaggio. Al 27′ si complicano le cose per gli uomini del tecnico Braglia: Aloi viene espulso per doppia ammonizione, lasciando i propri compagni in 10. Ne approfittano quindi i biancorossi, che provano a segnare di testa con Fischnaller, ma il portiere dei Lupi Forte ci mette una pezza.

Nel secondo tempo, bolzanini ancora di più in avanti, andando vicini al gol con Voltan, Odogwu e Fischnaller. Occasione anche per gli irpini con D’Angelo, ma il tiro viene deviato in angolo da Curto. Sul finire del match, vengono annullati due gol ai padroni di casa (Morelli e Odogwu in fuorigioco), mentre gli ospiti vanno vicinissimi alla rete con un contropiede di Bernardotto, che però si fa ipnotizzare dal portiere avversario Poluzzi. Ma non finisce qui: al 97′ (ben un minuto oltre il recupero), l’arbitro assegna un rigore alla squadra di Vecchi. Dal dischetto segna Casiraghi per l’1-0, ma il direttore di gara fischia tre volte: l’Avellino è in semifinale playoff!

Ora ad attendere i biancoverdi ci sarà il Padova, ma un altro passo verso il sogno serie B è stato fatto.

TABELLINO PARTITA:

Sudtirol-Avellino 1-0

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Morelli, Curto, Vinetot (36′ st Magnaghi), Fabbri (36′ st Davi); Beccaro (1′ st Odogwu), Fink (21′ st Rover), Karic (9′ st Greco); Voltan, Casiraghi; Fischnaller. A disp.: Meneghetti, Pirchner, Malomo, Polak. All.: Vecchi.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Dossena, Illanes; Rizzo (41′ st Adamo), Carriero (41′ st Miceli), Aloi, D’Angelo, Tito; Santaniello (30′ pt De Francesco), Maniero (29′ st Bernardotto). A disp.: Pane, Leoni, L. Silvestri, Rocchi, Baraye, M. Silvestri, Errico, Fella. All.: Braglia.

ARBITRO: Di Graci di Como.

Guardalinee: Ceccon-Cataldo.

Quarto uomo: Zufferli.

NOTE: spettatori 500 circa. Espulso: al 27′ pt Aloi per doppia ammonizione. Ammoniti: Curto, Voltan, Forte, Greco, Vinetot, Illanes, Adamo. Angoli: 10-1 per il Sudtirol.