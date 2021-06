Il Sindaco e l'Amministrazione comunale di Grottaminarda esprimono orgoglio per l'onorificenza giunta al concittadino

Importante onorificenza per un altro cittadino di Grottaminarda.

Il dottor Sergio Gioia, con decreto del Capo dello Stato del 27 dicembre 2020, è stato nominato “Cavaliere della Repubblica”.

Domani, 2 giugno, ad Avellino, presso Palazzo di Governo, nel corso di un momento celebrativo dedicato ai 75° anniversario della Repubblica, la consegna dei diplomi dell’Ordine al merito della Repubblica italiana da parte del Prefetto Paola Spena.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Grottaminarda, a nome dell’intera Comunità, esprimono orgoglio per l’onorificenza giunta al concittadino e si congratulano con il dottor Gioia per l’instancabile e preziosa attività svolta in corsia, insieme a tanti altri medici, altrettanto meritevoli, nel periodo più difficile della pandemia, rinunciando all’esonero dovuto a problemi di salute, pur di dare il proprio contributo nell’assistenza e nelle cure dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nell’Unità Operativa di Medicina Interna del Moscati.