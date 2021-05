In occasione della “Giornata dell’ambiente" un escursione al sito unico al mondo per il fenomeno geologico

La Delegazione FAI di Avellino, con la collaborazione e il supporto dell’Ordine dei Geologi della Campania, dell’amministrazione del Comune e della proloco di Rocca San Felice (AV) e dell’associazione Fiat Lux, organizza, in occasione della “Giornata dell’ambiente”, che si celebra il 5 giugno 2021, la passeggiata alla Mefite di Rocca San Felice (AV).

Il sito, unico al mondo per il fenomeno geologico, è anche un luogo intriso di storia e di arte, oltre che del fascino naturalistico, tanto da proporlo come sito patrimonio dell’UNESCO e per il cui obiettivo l’iter è ancora in corso.

Nello specifico, i visitatori, che potranno prenotare il posto per la visita tramite questo il sito faiprenotazioni al seguente link.

La passeggiataavrà la durata di un’ora nella chiesa di Santa Felicita, nella cui piazzetta antistante ad essa i visitatori troveranno il punto accoglienza FAI e un parcheggio prospicente per le auto. La visita proseguirà all’interno del geosito dopo una breve passeggiata.

L’accompagnatore sarà un tecnico esperto del sito, un geologo, che ne illustrerà gli aspetti tecnici insieme a qualche curiosità. Al termine della visita si tornerà al punto di partenza per il congedo.

La passeggiata si svolgerà in tutta sicurezza, seguendo il protocollo di sicurezza anti-covid19 promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano per tutte le attività delle delegazioni. A tal fine la prenotazione è obbligatoria poiché i posti sono limitati a un massimo di 15 persone per turno.

I turni di visita sono:

-ore 10:00

-ore 11:15

-ore 16:15

-ore 17:30.

Per l’accesso al sito sono obbligatorie scarpe da ginnastica o da trekking ed essere muniti di un sufficiente quantitativo d’acqua per dissetarvi. L’esperienza è adatta ai bambini.

Il visitatore potrà donare un contributo volontario a partire da 3,00 € a sostegno del FAI – Fondo Ambiente Italiano.

Al termine della visita i partecipanti sono invitati a visitare i borghi di Rocca San Felice e di Frigento, per completare la giornata nelle bellezze dell’Irpinia.

Il FAI ringrazia per la disponibilità e per il contributo come guida il professor geologo Michele Sisto, il professor geologo Sabatino Ciarcia e il dottor geologo Massimo Danna; il comune di Rocca San Felice e la proloco per l’organizzazione logistica, l’associazione letteraria Fiat Lux per il contributo letterario.

Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare la delegazione FAI di Avellino tramite la mail avellino@faigiovani.fondoambiente.it o tramite i canali social ufficiali.