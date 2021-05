Nuovo bonus per acquisto casa per gli under 36: SAI CISAL si attiva

Previsti finanziamenti da parte degli istituti di credito fino all'80% del valore dell'immobile

La SAI CISAL, sempre pronta ad andare incontro alle esigenze abitative, nel comunicare che è stato approvato, nel decreto sostegni bis, il nuovo bonus per acquisto casa per gli under 36 con reddito fino a 40 mila euro da ISEE; detto provvedimento prevede il finanziamento da parte degli istituti di credito fino all’80% del valore dell’immobile.

Fa anche presente che la stessa sisla sindacale si sta adoperando per la costituzione di cooperative edilizie ad uso abitativo.

In tal modo si indente favorire chi non può accedere all’assegnazione di alloggi popolari e che contemporaneamente non avrebbe la possibilità di acquisto di un alloggio di edilizia residenziale.