Gravi accuse per due giovani

I Carabinieri della Stazione di Castel Baronia hanno denunciato due giovani, ritenuti responsabili dei reati di “Furto” e “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima. I due soggetti, dopo aver trovato un portafogli smarrito, hanno effettuato un prelievo con la carta di reddito di cittadinanza, rinvenuta all’interno, utilizzando il codice segreto incautamente custodito insieme alla stessa. Lo sviluppo delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell’istituto di credito, ha permesso ai Carabinieri l’identificazione dei due malfattori, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine. A loro carico è quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. La vicenda è un utile spunto per ricordare, ancora una volta, quanto sia importante non conservare il numero segreto insieme alle carte di credito/bancomat.