Gli studenti della seconda H ottengono un doppio riconoscimento. Soddisfatta per il lavoro svolto, la dirigente scolastica Mary Morrison.

Grande soddisfazione per gli alunni della classe II H della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Colombo-Solimena” di Avellino che hanno ottenuto il primo posto al concorso “Ambiente e sport” sezione “Ambiente e informatica” e si sono classificati al secondo posto per la sezione “Ambiente e giornalismo”, organizzato dall’associazione APS TASS con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Caserta. Vi hanno partecipato 10 regioni (Abruzzo,Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria). Sono stati presentati oltre 100 lavori e hanno lavorato ai progetti oltre 1000 studenti.

La premiazione non ha visto una tradizionale cerimonia, a causa del covid, ma un evento altrettanto partecipato: una maxi video conferenza in cui mercoledì 26 maggio hanno preso parte studenti e insegnanti provenienti da tutte le regioni. Alla cerimonia, dopo l’introduzione del presidente dell’associazione APS TASS, Gaetano De Masi, già Dirigente scolastico sono intervenuti il dott. Antonio Di Tollo, già dirigente tecnico Miur, Roberto Alborghetti, scrittore e giornalista.

Gli studenti hanno partecipato al concorso grazie al lavoro condotto dalla professoressa SAVELLI LUCIA, che ha coordinato il progetto “Ambiente e sport”.

I ragazzi hanno iniziato a lavorare già a novembre sullo sviluppo sostenibile, l’educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, sui 17 obiettivi dell’agenda 2030 in piena sintonia con quanto stabilito dal curriculo d’istituto e dalle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica L.20/19 n.92 e del decreto attuativo del 22 giugno 2020.

La classe ha creato una web app dal titolo “INSIEME PER IL FUTURO”, hanno aggregato e organizzato contenuti diversi come video, audio, immagini. La web app era divisa in sette tele virtuali, ciascuna delle quali ha affrontato un aspetto diverso dell’ambiente: il cambiamento climatico, la vita nel mare, la vita sulla terraferma, le energie rinnovabili, le città sostenibili, il riciclo, il tutto accompagnato da video realizzati interamente dai ragazzi: video su Greta Thunberg, video su Boyon Slat, video sul riciclo ed infine uno spot sull’agenda 2030.

I ragazzi hanno elaborato anche un articolo di giornale sull’ambiente che gli ha procurato un secondo posto in classifica. Nell’articolo si è sottolineato che quando si parla di ambiente non ci si riferisce solo alla natura o al territorio, ma anche alle bellezze artistiche o naturali. L’articolo 9 della nostra costituzione, infatti, afferma che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

I ragazzi hanno sottolineato, dunque, l’importanza di tutelare il nostro patrimonio artistico e culturale, soprattutto in un Paese come il nostro che è ai primi posti al mondo per siti Unesco e luoghi tutelati dalla FAI. Hanno dimostrato di aver compreso l’essenza del termine ecologia (dal greco óikos “casa” e lógos “discorso”), disciplina che studia i rapporti intercorrenti fra un organismo ed il suo ambiente, organico e inorganico. Pertanto, tutelare l’ambiente e i territori significa anche tutelare la nostra memoria storica e allo stesso tempo può essere un modo per rilanciare la nostra economia. Occorre rimboccarsi le maniche ed imparare a sfruttare ponderatamente le ricchezze ambientali, lavorando per la loro ricostituzione. L’umanità è ormai ad un bivio decisivo: bisogna necessariamente imboccare la strada della salvezza e per farlo è indispensabile lasciarsi alle spalle gli interessi e attuare un’inversione di tendenza.

Soddisfatta la dirigente, Mary Morrison per la passione e l’entusiasmo con cui i ragazzi hanno vissuto l’esperienza ; i risultati raggiunti sono elementi che contribuiscono ad accrescere la personalità di ognuno ,soprattutto in un anno scolastico come quello che sta per concludersi. La Pandemia da covid-19 ha provocato distanziamento sociale, la chiusura delle scuole, la didattica a distanza sconvolgendo così le abitudini ed il modo di vivere di ognuno di noi. “La ricerca di occasioni di stimolo e di motivazione per un armonico sviluppo della personalità degli alunni costituisce uno degli impegni essenziali dell’insegnamento” come dice la professoressa Savelli Lucia che ha guidato i ragazzi in questo lavoro. “Far partecipare i ragazzi ad un concorso in un momento così difficile, in cui si viveva separati, confinati, distanziati è stata dura, ma ha rappresentato anche una sfida e un modo per stimolare e ravvivare la loro curiosità, il loro piacere ad apprendere, è stata un’ occasione per custodire quella dimensione umana della relazione e socializzazione con i propri compagni, senza mai lasciare indietro nessuno.”