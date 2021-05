Centrella: "Pronti ad affiancare questa nuovo movimento politico"

Nasce “Coraggio Italia”, con Brugnaro e Toti subito 25 deputati. Forza Italia ne perde 12. Questa mattina il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il Presidente della Liguria e leader di “Cambiamo!” Giovanni Toti hanno presentato, nell’aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, ‘Coraggio Italia’, il nuovo movimento politico che sta raccogliendo nelle ultime ore diverse adesioni, tra deputati e senatori. Giovanni Toti e Luigi Brugnaro sorridenti, con la mascherina e vicini in un mezzo abbraccio. Così appaiono nella foto postata sul profilo Twitter del governatore della Liguria, con la scritta: “Coraggio Italia, cambiamo insieme!” .

Da Avellino, il coordinamento di Cambiamo con Toti saluta positivamente la nascita di questo movimento politico. Il coordinatore provinciale Giovanni Centrella: “La politica ha bisogno di cambiamenti e ben vengano se, come in questo caso, rappresentano la grande opportunità di creare nuove iniziative per il Paese in un momento di grande difficoltà sotto il profilo economico”.

Tra i fondatori ci sono anche due campani, l’irpino Cosimo Sibilia che lascia il gruppo di Forza Italia ed il consigliere regionale Raffaele Pisacane.

Centrella, responsabile anche del comparto lavoro per “Cambiamo!” in provincia di Avellino sottolinea: “Gli italiani hanno bisogno di risposte urgenti sul presente e anche sul futuro occupazionale perché occorre uno slancio nuovo e credo che questo Movimento possa essere tra i protagonisti di un’era di rilancio per la nazione. Dall’Irpinia, il nostro gruppo è pronto a supportare con iniziative, idee e proposte il lavoro che andrà a sviluppare il neonato Movimento a cui vanno i miei più fervidi auguri per un proficuo impegno”.

Tra i senatori che hanno aderito ci sono Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Maria Rosaria Rossi, storica forzista passata di recente a Idea-Cambiamo, Raffaele Fantetti (nei mesi scorsi aderì al gruppo dei cosiddetti ‘responsabili’), Marinella Pacifico (ex 5 Stelle), Massimo Berutti, altro ex forzista e sindaco di Tortona fino al 2014. “’Coraggio Italia”, il progetto politico di Luigi Brugnaro con il coinvolgimento di ‘Cambiamo!’ di Giovanni Toti è stato costituito con atto notarile attraverso un comitato promotore, con dentro il gruppo di parlamentari che fanno capo al sindaco di Venezia e i deputati e senatori ‘totiani’. Coraggio Italia, chi è pronto ad aderire. A lanciare il progetto politico di stampo moderato il patron di “Umana” e Giovanni Toti. Il simbolo è un cerchio con il tricolore in alto e al centro la scritta in bianco “Coraggio Italia” su sfondo fucsia. Il Comitato promotore ha quattro capi delegazione: Brugnaro, Toti, Marco Marin e Gaetano Quagliariello. Sono previste due commissioni: una per la redazione dello statuto e dell’atto costitutivo, l’altra per la redazione della carta dei valori, del programma e del codice etico. I quattro capi delegazione, che faranno parte di entrambe, nomineranno ciascuno tre membri per ognuna delle tre commissioni (che saranno quindi composte da 16 persone). I componenti delle commissioni fanno parte di diritto dell’assemblea costituente, alla quale partecipano tutti i parlamentari aderenti ai gruppi.

Giovanni Centrella ha anche commentato: “Spero che ‘Coraggio Italia’ e ‘Forza Italia’ convergano per occupare quello spazio moderato di centro destra fondamentale per la ripresa e la crescita del nostro paese.

Sono convinto che insieme cambieremo la storia della nazione rimettendo al centro la politica e i territori”.