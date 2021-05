In Slovenia, il nostro Niccolò si è classificato al sesto posto

”Gli arcieri irpini sono orgogliosi e onorati dei risultati ottenuti dal loro arciere Niccolò Cantelmo che dal 17 al 22 Maggio 2021 ha vestito i colori della nazionale all’ European Youth Cup di Catez (Slovenia), ottenendo il sesto posto in singolo e la medaglia d’argento di squadra insieme agli arcieri Alessio Giannecchini e Andrea Marchetti degli Arcieri Di Rotaio.

Gli auguriamo buona fortuna anche per i suoi prossimi passi, in quanto questa estate parteciperà agli Europei in Romania e ai Mondiali in Polonia.

Inoltre ci teniamo a ringraziare Marcello Foria presidente degli Sniper Archers di Baiano che ha permesso al nostro arciere di potersi allenare anche in un momento di difficoltà come questo.”

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Saviano, delegato provinciale del Coni.