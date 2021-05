L'evento si terrà il 28 maggio presso la Saron Consulting di San Valentino Torio (Sa)

L’UGL Scuola insieme alla Saron Consulting e alla Cooperativa Sociale “Innovamento” ha organizzato per venerdì 28 maggio alle ore 18.00 un importante forum di analisi e formazione dedicato al mondo dell’autismo e alla gestione di questo universo nell’ambito scolastico dal coinvolgente titolo “L’autismo, un mondo da esplorare”.

Al Forum che si terrà in presenza presso la Saron Consulting a San Valentino Torio e sarà visibile in diretta streaming sulle pagine social della stessa Federazione Nazionale UGL Scuola, vedrà la partecipazione del Segretario Nazionale UGL Scuola, Ornella Cuzzupi, da sempre particolarmente attenta ai temi delle disabilità e del riconoscimento dell’importanza dei docenti impegnati su tale fronte.

“La scuola deve essere il primo, importante, mezzo di socializzazione per tutti quei ragazzi che hanno difficoltà a interloquire con una società complessa come quella attuale. Su questo – afferma il Segretario Nazionale Cuzzupi – la figura del docente è fondamentale per garantire un adeguato accompagnamento verso il futuro ai giovani con più difficoltà. Un’adeguata formazione del personale scolastico è quindi un’opzione indispensabile per raggiungere l’obiettivo di una scuola sempre più inclusiva e capace di aggirare le barriere che ancora, purtroppo, esistono. L’UGL Scuola non si limita ad affrontare il tema in maniera accademica e teorica, ma impegna ed impegnerà risorse e uomini affinché sia data la possibilità ai docenti di essere pronti e preparati per questa sfida che riteniamo vitale per la vita democratica della scuola e del Paese”.

Al Forum, introdotto dal Dirigente Sindacale Salvatore Luminello, interverranno: Alfonso D’Angelo (presidente dell’associazione “Autismo Fuori dal Silenzio”); Rossella De Angelis (analista del Comportamento); Michele Ianniello (psicoterapeuta BCBA e presidente dell’associazione “Innovamento”); Silvana De Nicola (Insegnate di sostegno); Alfonso Pappalardo (referente di sostegno).

La conclusione dei lavori, affidata naturalmente ad Ornella Cuzzupi, vedrà il segretario Nazionale tracciare le linee principali dell’azione sindacale UGL su questo tema.