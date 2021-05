La donna è ritenuta responsabile di fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

I Carabinieri della Stazione di Quindici hanno denunciato una 50enne della provincia di Napoli, ritenuta responsabile di “Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”.

Determinante è stata la segnalazione da parte di un cittadino, che non ha esitato a rivolgersi ai Carabinieri anche solo per raccontare l’accaduto e chiedere un consiglio: qualche giorno fa l’uomo si era visto recapitare una richiesta di risarcimento danni per un sinistro stradale che, in realtà, non lo aveva mai visto coinvolto.

Proprio per questo motivo ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini.

All’esito delle verifiche i militari dell’Arma sono venuti a capo dell’arcana vicenda, accertando in particolare che uno dei due veicoli coinvolti nell’incidente, nella data e nell’ora dell’asserito sinistro stradale, si trovava in altra località.

Alla luce delle evidenze emerse, per la 50enne è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, per aver inscenato un sinistro stradale al fine di ottenere una consistente somma di denaro a titolo di risarcimento dalla società assicurativa.