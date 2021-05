L'Arch. Pasquale Pisano ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del C.d.A e vicepresidente del Piano di Zona Sociale Ambito A04.

L’Arch. Pasquale Pisano, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del C.d.A e vicepresidente del Piano di Zona Sociale Ambito A04.

Lo ha fatto con una Iettera indirizzata agli amministratori e agli uffici: ”Fo nuova e prestigiosa carica non mi consente di apportare al Piano di Zona quel contributo diretto e fattivo di cui l’azienda necessita” ha scritto il neoeletto Presidente del Consorzio ASI di Avellino. Nel ringraziare per la fiducia accordata, l’Arch. Pisano ha manifestato la propria gratitudine per il ricco bagaglio di esperienze e per le relazioni interpersonali, riconoscendo al Piano di Zona un ruolo strategico nello sviluppo locale del welfare : ”Sono tra i fautori e i sostenitori di quest’Azienda speciale che rappresenta, proprio in questo periodo di crisi socio-economica causata della pandemia da Covid 19, l’anello di congiunzione tro p/i enti locali e le fasce più deboli della popolazione, gli anziani, i bambini e le persone diversamente abili . Sono stati per me anni importanti sia sotto i/ profilo professionale in quanto hanno consentito di arricchire il mio bagaglio di conoscenze che sotto il profilo delle relazioni umane. Ho conosciuto colleghi Sindaci e loro delegati con i quali è nata queIl’intesa proficua che poi ha portato alla nascita di questa importante Azienda speciale”.

Venerdì 28 maggio p.v., alle ore 10.00, ci sarà l’insediamento del nuovo Comitato Direttivo del Consorzio.