Convergenze espande la sua attività in Irpinia

Convergenze S.p.A. Società Benefit (AIM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), ha inaugurato oggi la nuova sede commerciale ad Avellino, tappa fondamentale del processo di espansione territoriale al di fuori del Cilento.

L’apertura della nuova sede conferma la volontà da parte di Convergenze di espandersi nel mercato italiano e di essere presente in nuovi territori, in seguito all’avvio dell’operatività nella nuova sede a Napoli, nel Centro Direzionale per la divisione Wholesale, la sede toscana di Poggibonsi, nel mese di febbraio e all’inaugurazione di un Point a Pinzolo, in Trentino Alto-Adige, nel 2020. La scelta di presidiare la provincia di Avellino permette di rafforzare il legame con il territorio campano, tramite un nuovo punto di presenza che si aggiunge alla sede principale di Convergenze a Capaccio Paestum (SA) e ai distaccamenti di Battipaglia e Trentinara, in provincia di Salerno.

La nuova sede, che si trova presso gli uffici di “Soft Technology” in via Pianodardine, 28 b – 831000, Avellino, svolgerà una funziona prettamente commerciale, fungendo da nuovo punto di rappresentanza aziendale, per sviluppare sia nuove potenziali relazioni sia per approfondire i rapporti con i clienti attuali della provincia di Avellino, oltre che con le Istituzioni ed i rappresentanti del territorio.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Sindaco di Avellino Gianluca Festa, delle Istituzioni per la promozione del territorio e dei rappresentanti dell’imprenditoria locale.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “L’apertura della nuova sede segna l’inizio di una promettente storia di presenza commerciale diretta in una provincia ad alto potenziale. Essere presenti come azienda in quest’area ci dà la possibilità di assistere i nostri clienti in prima persona. Seguire direttamente il cliente per ogni necessità è un nostro punto di forza ed una caratteristica del nostro approccio da sempre molto apprezzata.

Proseguiremo ora lo sviluppo aziendale a livello sovraregionale, al fine di essere presenti non solo virtualmente ma direttamente in tutta Italia, dopo essere sbarcati in Toscana ed in Trentino Alto-Adige negli scorsi mesi”.