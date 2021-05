La nota del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, rende noto con grande soddisfazione che la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni, il cui articolo 34-ter è dedicato alle “Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l’inclusione delle persone con disabilità uditiva”.

Finalmente si abbattono le barriere della comunicazione e si apre la strada alla piena inclusione delle persone sorde che da troppo tempo, attraverso innumerevoli manifestazioni e campagne di sensibilizzazione, invocano questa legge di civiltà ed uguaglianza.

“Una grande conquista dopo anni di battaglie e speranze deluse per le persone con disabilità uditive – dichiara il Garante dei disabili, Paolo Colombo – ma anche una fondamentale tappa di civiltà per tutta l’Italia. Con questo storico riconoscimento si mette la parola fine ad un grave ritardo che aveva portato l’Italia ad essere l’ultimo dei Paesi in Europa a non aver riconosciuto la propria lingua dei segni nazionale”.

L’emendamento riconosce inoltre le figure dell’interprete LIS (lingua dei segni italiana) e dell’interprete LIST (lingua dei segni italiana tattile), mentre un successivo decreto definirà i percorsi formativi per l’accesso alle professioni e le norme transitorie per chi già esercita tali professioni.