La donna è stata trovata in possesso di alcune bottiglie appena rubate, occultate in un passeggino al fine di eludere i controlli all’uscita del negozio

“Furto aggravato”: è il reato di cui dovrà rispondere una ventenne denunciata dai Carabinieri della Stazione di Montoro.

La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando è intervenuta in un noto supermercato del luogo dove era stata segnalata la presenza di una ragazza che stava rubando costose bevande.

Sul posto i Carabinieri hanno identificato la presunta responsabile: si tratta di una ventenne di origini romene e residente a Napoli che all’esito della perquisizione è stata trovata in possesso di alcune bottiglie appena rubate, occultate in un passeggino al fine di eludere i controlli all’uscita del negozio.

Grazie all’attività d’indagine sviluppata dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché di video dalle telecamere di sorveglianza, si ritiene che la giovane straniera sia responsabile anche di un altro analogo furto perpetrato all’interno del medesimo esercizio commerciale.

Alla luce delle evidenze emerse, per la predetta, già nota alle Forze dell’Ordine, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel Comune, la ragazza ed il coetaneo connazionale che l’accompagnava, sono stati proposti per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

La refurtiva recuperata è stata restituita all’avente diritto.