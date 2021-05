Oltre 100 Vigili del Fuoco per il test sugli interventi sismici

Nel suggestivo scenario dei ruderi di Conza della Campania, in provincia di Avellino, si è conclusa un’esercitazione che ha visto impegnati oltre cento vigili del fuoco, articolata su alcuni scenari tipici di un terremoto.

Nelle simulazioni operative, si è sviluppata un’esercitazione per testare l’efficacia dei sistemi di trasmissione dati satellitare in dotazione, che consentono di garantire la continuità dei flussi informativi e la trasmissione, anche in diretta, di immagini.

All’esercitazione hanno partecipato operatori del Corpo nazionale del Soccorso Alpino, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, personale sanitario e volontari di protezione civile.

Nella Prefettura di Avellino è stato attivato il Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS) che ha svolto un ruolo di coordinamento e collegamento tra gli scenari operativi e le istituzioni e organizzazioni coinvolte.