Cucciniello: "L’incarico ad Oreste è un riconoscimento al suo impegno e alla sua esperienza"

Le Acli di Avellino esprimono la loro soddisfazione per la nomina di Oreste Ciasullo, Consigliere provinciale dell’Associazione, già Sindaco di Savignano Irpino e responsabile dei Borghi per l’ANCI della Campania, a delegato presso l’organismo dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa per il mandato 2021/2026.

“L’incarico ad Oreste –afferma il Presidente delle Acli irpine Alfredo Cucciniello- è un riconoscimento al suo impegno e alla sua esperienza, ma è soprattutto una presenza importante in un organismo che può e deve rilanciare i Borghi e le piccole comunità in una rafforzata dimensione sociale dell’Europa”.