Movimento Italiano Disabili: incontro tra Esposito e Cerami

La nota del Coordinamento Regione Campania M.i.D.

Piacevole incontro di Coordinamento del M.i.d. il Movimento Italiano Disabili tenutosi questa mattina a Montecorvino Pugliano in provincia di Salerno tra il Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito e il Coordinatore Comunale Francesco Cerami avanti a un ottimo caffè preparato dal gentil personale del Suamy Cafe che ringraziamo per l’ospitalità e accoglienza.

Si è potuto finalmente fare un resoconto dell’ onerosa attività svolta finora dal Coordinamento Comunale di Montecorvino Pugliano in favore dei diversamente abili residenti del comune e si è potuto anche discutere di nuove idee e proposte da mettere in campo concretamente nei prossimi mesi su tutto il territorio della Regione Campania di nostra competenza.

Tra i temi affrontati si è parlato anche finalmente del tesseramento al Mid Movimento Italiano Disabili, che sta per partire rivolto a tutti i cittadini diversamente abili e non della Regione, che invitiamo a tesserarsi alla nostra realtà per affermare insieme i sacrosanti diritti e vederli riconosciuti.

Come Coordinatore Regione Campania posso affermare ancora oggi che il lavoro svolto non solo da me ma da tutto il Coordinamento è un lavoro fatto con senso di responsabilità, amore verso il prossimo,portato avanti con dignità e nella più ampia forma di trasparenza e nella più ampia forma gratuita.