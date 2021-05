Con nuova ordinanza, il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino al 22 maggio 2021 incluso, salvo diverse disposizioni legate all’andamento del quadro epidemiologico locale.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Il provvedimento si è reso necessario alla luce di un incremento di numero di cittadini positivi al COVID-19 ed un quadro epidemiologico tale da non consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, in assoluta sicurezza.

