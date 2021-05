L’avvocato Paolo Iannone e il dottor Paolo Di Lernia ospiti della trasmissione TV

È andata in onda una nuova interessantissima puntata di “Legalmente: il diritto nella nostra vita quotidiana”, programma curato e condotto da Michele De Marzo, la cui produzione è di “Mediterranea TV” (Canale 214, Canale 623 per la Basilicata e Canale 698 per la Puglia).

Un appuntamento interamente dedicato alla responsabilità sanitaria e alla chirurgia estetica, ma dove si è discusso anche di vaccini e dell’attuale emergenza CoVid-19. Ospiti della puntata andata in onda venerdì 14 maggio alle 18.30: l’avvocato Paolo Iannone del Foro di Bari (legale e docente per l’Accademia Italiana Medici Specializzandi) e il dottor Paolo Di Lernia specializzato in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (chirurgo plastico con specializzazione conseguita presso l’Università degli Studi di Bari).

Ebbene, durante la consueta puntata del venerdì sono state trattate tematiche attuali, che toccano da vicino il semplice cittadino, legate anche al tema della pandemia Coronavirus e alle delicate questioni del consenso informato nell’ambito della somministrazione vaccinale. Chirurgia estetica e responsabilità sanitaria: un connubio affascinante che è stato compiutamente trattato dagli ospiti della puntata del venerdì e che sarà ritrasmessa nella giornata di sabato 15 maggio alle ore 16 sul Canale 214, Canale 623 per la Basilicata e Canale 698 per la Puglia del Digitale Terrestre.

L’appuntamento, con la prossima puntata di “Legalmente: il diritto nella nostra vita quotidiana”, è per il prossimo venerdì per discutere ancora e fare chiarezza su altrettante tematiche di attualità.