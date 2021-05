Iniziativa di ZiaLidiaSocialClub e Cinema Partenio di Avellino

Lo ZiaLidiaSocialClub e il Cinema Partenio di Avellino hanno dato vita in occasione della riapertura dei cinema dopo il difficile momento di chiusura totale dovuto alla pandemia e all’elevato numero di contagi, ad una rassegna che ha lo scopo di far tornare il pubblico in sala in sicurezza scegliendo quest’ultima come punto di fruizione preferito e più adatto alla visione di film. Finalmente domenica!, questo il titolo della rassegna, accompagnerà nelle domeniche di maggio il pubblico avellinese nel ritorno in sala.

Dopo il grande successo sold-out di domenica 9 maggio con Nomadland di Chloé Zhao che ha avuto il sostegno di tutte le associazioni cinematografiche del territorio (Centro donna, Circolo Immaginazione, Quaderni di Cinema sud, Kinetta e Laika) ed è stato anche l’occasione per l’inaugurazione della Sala Grande del Multisala Partenio dopo i lavori di rinnovamento, sarà la volta domenica 16 maggio alle 19.30 di Oro Verde – C’era una volta in Colombia dei registi Cristina Gallego e Ciro Guerra. Il film, fortemente voluto dal direttivo dello ZiaLidiaSocialClub, era già previsto come da programma nel 2020, quindi rappresenta un’occasione più unica che rara per far recuperare questa bellissima pellicola al pubblico avellinese vista la scarsa distribuzione avuta dal film e la sua assenza da qualsiasi tipo di piattaforma.

Film d’apertura della Quinzaine des Réalisateurs alla 71ª edizione del Festival di Cannes, il film, in originale Pájaros de verano, è stato accolto in maniera positiva da pubblico e critica. La grande capacità del film sta nella commistione di generi che mescola creando un ibrido che funziona e spinge la narrazione verso nuove direzioni. Quella che si presenta come una storia familiare diventa sineddoche di una nazione, rafforzata dal titolo italiano volutamente “leoniano” C’era una volta in Colombia.

Protagonista della storia è una famiglia di etnia Wayuu e la sua evoluzione. A proposito di questo Roberto Manassero scrive nella sua recensione sul film: “Oro verde è un film antropologico che si trasforma inaspettatamente in un gangster movie seguendo la disgregazione di un popolo nel passaggio da un’economia arcaica a una di tipo capitalistico”.

Per poter assistere al film è indispensabile la prenotazione. Per prenotare si prega di scrivere un messaggio Whatsapp al numero 3286730274.

Biglietto intero: € 7.

Biglietto soci Zia Lidia Social Club: € 6.