Venerdì 14 maggio 2021 alle ore 17:30 presso il palazzo di città di Ariano Irpino, il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio accompagnato dal consigliere regionale Andrea Volpe e da Maria Elena De Gruttola componente dell’ufficio di diretta collaborazione del consigliere, incontreranno il sindaco Enrico Franza, l’assessora Veronica Tarantino, i consiglieri Roberto Cardinale, Giuseppe Albanese ed il coordinatore cittadino del Psi Massimiliano Grasso.

L’incontro sarà occasione per cementare la già stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e la regione e, per perseguire e spingere sugli obiettivi comuni di ripresa e rilancio del territorio nella fase post pandemica. L’occasione sarà foriera di confronto e di dialogo sulle modalità ed i percorsi da intraprendere per portare, non solo per la città di Ariano Irpino ma per tutti i comuni afferenti all’area vasta, all’attenzione del consiglio regionale tutte le istanze e le criticità attualmente rappresentate.

Alle ore 17 nell’atrio del palazzo di città ci sarà la possibilità di un breve incontro con i giornalisti, rispettando sempre tutte le norme anti covid.