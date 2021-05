L'iniziativa promossa dall'Aisf ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su una patologia, ancora oggi, non riconosciuta come invalidante

In occasione della giornata mondiale della Fibromialgia l’Italia si colora di viola. L’iniziativa promossa dall’Aisf (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia, ancora oggi, non riconosciuta come invalidante.

La fibromialgia è una malattia sistemica e cronica che provoca dolore diffuso, astenia e rigidità muscolare. Oggi in Italia ne soffrono quasi quattro milioni di persone.

Si sta combattendo per inserirla nei LEA (livelli essenziali di assistenza) al fine di riconoscerla come malattia invalidante e garantire le cure appropriate. La strada è ancora lunga, ma attraverso la conoscenza, la sensibilità e la tenacia si potranno assicurare i giusti diritti ai pazienti fibromialgici.

Nusco partecipa attivamente a tale iniziativa per rendere visibile l’invisibile.