Con delibera di Consiglio Comunale n. 11/2021 sono state introdotte nuove misure finalizzate a gestire il fenomeno del randagismo con l’incentivazione all’adozione dei cani ritrovati e catturati sul territorio del Comune di Gesualdo e, pertanto, ospitati presso la struttura convenzionata per cure e custodia.

II regolamento adottato tende a favorire il loro benessere, a prevenire che rimangano a lungo nella citata struttura anche con notevole aggravio economico per le casse comunali e pertanto tende ad incentivare, si ribadisce, le relative adozioni.

L’Amministrazione comunale, attraverso i propri uffici, porrà in essere ogni azione utile a pubblicizzare le caratteristiche dei cani in condizione di essere adottati, con le relative foto, in primis sul sito istituzionale del Comune di Gesualdo.

Inoltre, gli uffici comunali competenti svolgeranno tutte le attività necessarie e previste dalla legge per vagliare le caratteristiche dell’adottante ovvero la sua compatibilità a diventare proprietario di un cane, in funzione delle cure e del mantenimento che ad esso dovrà assicurare. Le indagini conoscitive sull’adottante potranno essere condotte anche con la collaborazione di associazioni protezionistiche riconosciute.

L’adottante conseguentemente si assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia ed al mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché dal presente regolamento, del quale riceverà una copia all’atto dell’adozione.

I soggetti disponibili a ricevere in adozione un cane, ricoverato presso la struttura comunale convenzionata, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Gesualdo, compilando il modello A allegato al presente regolamento.

Oltre all’adozione è previsto anche l’affido temporaneo che potrà essere consentito nella fase immediatamente successiva alla cattura del cane e durerà il tempo necessario, massimo sessanta giorni, per espletare le ricerche di eventuali proprietari dell’animale. L’affido temporaneo potrà trasformarsi successivamente in adozione verificata la presenza di eventuali proprietari, fermo restando I’assolvimento di tutto quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Ai cittadini che adotteranno un cane presente nel canile convenzionato sarà riconosciuto un premio iniziale di € 200,00, con adozione perfezionata entro il primo semestre dell’anno, con adozione nel secondo semestre il premio iniziale sarà proporzionalmente ridotto, e a seguire € 100,00 per gli anni successivi al primo, da corrispondere nel mese di dicembre, per tutta l’esistenza in vita del cane, in caso di morte per i mesi in vita;

La concessione del beneficio economico di cui sopra cesserà con la morte del cane.

