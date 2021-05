Luigi Zappella riconfermato Vice Presidente Ussi Campania

Massimo Ieppariello nuovo fiduciario per Avellino

Grande soddisfazione per il giornalista irpino Luigi Zappella riconfermato all'unanimità Vice Presidente dell'Ussi Campania (Unione Stampa Sportiva Italiana). Dopo le elezioni, tenutesi a Napoli lo scorso 29 aprile, Zappella ha raccolto un plebiscito di voti che gli hanno consentito di essere nuovamente vice presidente della prestigiosa Associazione benemerita del Coni. Oggi la ratifica dal Consiglio Direttivo presieduto da Mario Zaccaria, riconfermato Presidente regionale. Al contempo, su proposta dello stesso Zappella è stato designato quale fiduciario dell'Ussi ad Avellino, il collega professionista Massimo Ieppariello. "Sono felice ed onorato della fiducia accordatami così come per Massimo Ieppariello che succede, oltre al sottoscritto, a colleghi prestigiosi quali i compianti predecessori come il Professore Antonio Pescatore, Ciro Vigorito e Giuseppe Giannelli".

