Il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, con nuova ordinanza n. 2922 dell’11.05.2021, considerato che negli ultimi giorni continuano a registrarsi nuove positività all’interno delle scuole del territorio comunale, ha ritenuto necessario disporre, in via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado, per il periodo intercorrente dal 12 maggio 2021 e fino al 15 maggio 2021, nell’attesa di eventuali accertamenti ed approfondimenti ed al fine di consentire un’ulteriore igienizzazione e sanificazione straordinaria dei plessi scolastici.

