Oggi l'iniziativa con l’assessore regionale Casucci e il presidente Biancardi

Comincerà oggi – lunedì 10 maggio – il percorso formativo del corso per “Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere e delle attività culturali”, promosso dalla Provincia di Avellino con Its Bact e Fondazione Sistema Irpinia. Tale percorso rientra nel più ampio progetto di valorizzazione del territorio denominato “Sistema Irpinia”.

Per l’occasione è stato organizzato un incontro all’aperto nel cortile del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino con inizio alle 9,30.

Parteciperanno il presidente Domenico Biancardi, i consiglieri provinciali, i partecipanti al corso, i rappresentati di Its Bact e la presidente della Fondazione Sistema Irpinia, Donatella Cagnazzo.

Sarà presente l’assessore regionale alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo, Felice Casucci.