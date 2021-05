La Giunta Comunale di Ariano Irpino ha deliberato l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione della Villa comunale e dell'area del boschetto Pasteni

Il contrasto al cambiamento climatico, il risparmio energetico e uno sviluppo sostenibile del territorio, sono temi che occupano un ruolo primario nelle agende politiche di tutte le pubbliche amministrazioni e l’amministrazione comunale di Ariano Irpino, fin dal suo insediamento, è stata molto attenta a questi temi, indirizzando la sua attività verso politiche energetiche e di riduzioni degli sprechi, ad esempio, avviando le procedure per la nomina dell’Energy Manager.

Il nostro comune è risultato assegnatario di un contributo pari a € 260.000,00 a seguito del raddoppio della cosiddetta “norma Fraccaro” che prevede contributi per i comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e l’amministrazione ha immediatamente messo in cantiere i necessari progetti per l’utilizzazione di questi fondi.

”Un intervento importante per la città di Ariano. La villa comunale è il nostro biglietto da visita, un naturale attrattore turistico da preservare e potenziare, soprattutto in questa lunga pandemia ed in seguito alla sua chiusura nei ripetuti lockdown diviene un importantissimo luogo di distensione per le famiglie dove fare attività sportive e portare finalmente i bambini all’area aperta” – afferma l’assessore allo Sviluppo Sostenibile Veronica Tarantino – “L’area del Boschetto Pasteni è un ulteriore spazio che necessita di interventi di efficientamento e che noi vogliamo consegnare alla fruizione della cittadinanza. Una migliore ed efficiente illuminazione garantirà certamente un maggiore utilizzo in sicurezza di questi importanti spazi, comportando allo stesso tempo una notevole riduzione dei consumi energetici, attraverso la tecnologia LED ed altri accorgimenti tecnici.”

Nei prossimi giorni, l’amministrazione sarà chiamata ad approvare i progetti che sono in fase di definizione. L’inizio dei lavori è previsto entro il 15 settembre.