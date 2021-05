Napoli, capitale mondiale e patria natia della popstar del food più amata di sempre, ospiterà la seconda tappa del tour (3-6 giugno) in formato diffuso riportando PizzaVillage lì dove tutto è iniziato

Napoli - Seconda tappa per il Coca-Cola PizzaVillage@Home in programma a Napoli dal 3 al 6 giugno p.v. L’innovativo format phigital, ideato e prodotto da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, dopo il successo del primo appuntamento a Palermo lo scorso mese di marzo, approda nella capitale mondiale della pizza con un’edizione speciale diffusa a sostegno della riapertura delle pizzerie cittadine.

Il concetto di @home ampia i suoi confini con un PizzaVillage che, oltre ad arrivare nelle case dei napoletani con i servizidelivery e take-away, entrerà anche in quelle dei pizzaioli. Un invito quindi a tornare a gustare la pizza in pizzeria e a scoprire il menù speciale dell’evento con 15 pizze celebrative pensate per l’occasione. Sono 15, infatti, le pizzerie storiche, tra le migliori della città, che diverranno per 4 giorni veri e propri flagship store Coca-Cola PizzaVillage@Home, nei quali riassaporare l’emozione della partecipazione all’evento più amato dai napoletani.

Ad aprire le porte dei propri locali saranno le pizzerie: Vincenzo Capuano, Fiorenzano, Gino e Toto Sorbillo, L’antica Pizzeria Da Michele, Pizzeria Errico Porzio, Napoli 1820, Pizzeria 3.0 – Ciro Cascella, Cicciotto Pizzeria, Dalle Figlie di Iorio, Antica Pizzeria Da Gennaro, Fermento, Antica Pizzeria Vesi, Lucignolo Bella Pizza, Federico Guardascione, I Re di Napoli. Un’iniziativa inedita per supportare il prezioso lavoro dei maestri pizzaioli che avranno l’opportunità di rilanciare la propria attività fino ad oggi fortemente limitata dalle misure restrittive della pandemia.

L’esperienza Coca-Cola PizzaVillage@Home, prevista per la cena, si aprirà con un servizio di benvenuto dedicato e si concluderà, sia per chi ordina da casa che per quanti decideranno di parteciparvi andando in pizzeria, con l’omaggio di una Special Pizza Box contenente numerose sorprese e prodotti di eccellenza.

Il format continuerà a coinvolgere il pubblico anche in eventi esclusivi sui canali social del CC_PV@H. Due Masterclass dei maestri pizzaioli Gino Sorbillo e Errico Porzio che mostreranno i loro segreti al banco di lavoro con creazioni frutto delle tradizioni tramandate da generazioni e delle tecniche più recenti ed innovative. I campioni del forno a legna, con le farine del Mulino Caputo, daranno vita a ricette inedite che, per l’occasione, insieme a Coca-Cola, animeranno le serate casalinghe dei partenopei.

Il Coca-Cola PizzaVillage@Home si svolge grazie al sostegno di Coca-Cola, title sponsor dell’edizione 2021 che celebra insieme al PizzaVillage@Home il perfetto binomio tra pizza e Coca-Cola. Una combinazione che mette tutti d’accordo e che invita a trascorrere insieme un momento di piacevole convivialità. Founding Partner dell’evento Mulino Caputo e Main Sponsor Birrificio Angelo Poretti. Official Sponsor: Acqua Minerale S. Bernardo, Latteria Sorrentina, Ciao – Il Pomodoro di Napoli e Caffè Kenon. Partner tecnici: Glovo e PizzaTales.it.