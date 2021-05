Pertanto, potranno concorrere al premio:

• coloro che hanno discusso una tesi di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, anno accademico 2019/2020-2020/2021, presso università italiane, anche in lingua straniera, purché debitamente tradotta;

• coloro che hanno discusso una tesi di laurea triennale, anno accademico 2019/2020-2020/2021, presso università italiane, anche in lingua straniera, purché debitamente tradotta.

Non possono presentare domanda i candidati che si siano già presentati alla precedente edizione del premio.

Per partecipare al concorso le/i candidate/i dovranno inviare tramite PEC al seguente indirizzo info@pec.provincia.avellino.it la seguente documentazione:

• Il modulo “A” - Scheda segnalazione dati concorrenti – allegato al presente bando compilato in ogni sua parte;

• copia digitale della tesi di laurea;

• un abstract della tesi di laurea, in formato digitale, con dimensione compresa tra le 2 e le 5 cartelle;

• certificato di laurea attestante il titolo della tesi;

• curriculum vitae et studiorum;

• copia del documento di identità in corso di validità.

Non verranno ammesse alla valutazione domande incomplete.

Sono, inoltre escluse/i dal presente bando i/le titolari di altri assegni o borse di studio universitari, post-universitari o di altri enti, i ricercatori e i docenti universitari.

Il termine per la presentazione degli elaborati è inderogabilmente fissato al giorno 27.06.2021 ore 24.00. Entro tale data gli elaborati dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.provincia.avellino.it Sia il modulo di iscrizione (Scheda segnalazione dati concorrenti) che il regolamento del concorso possono essere scaricati dal sito www.provincia.avellino.it, alla voce Albo Pretorio.

Saranno premiate le migliori due tesi di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento e le migliori due tesi di laurea triennale, con i seguenti importi: