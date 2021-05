In Irpinia si riapre il sipario virtuale sul duo Luca Pugliese – Tony Esposito, già protagonista di seguitissimi concerti in streaming. Sabato 8 maggio alle ore 20.00, in occasione della festività di San Michele, i due musicisti si esibiranno in diretta streaming a Sturno nella chiesa dedicata all’arcangelo, che del comune irpino è il santo protettore. L’evento sarà fruibile gratuitamente sulle pagine facebook dei due artisti e su quella di Canale 58.

Il concerto, frutto dell’iniziativa del comitato festa presieduto dal maresciallo Marcello Benedetti, incentivato da imprenditori locali e privati cittadini e caldeggiato dal parroco don Alberico Grella, vuole essere anzitutto un segnale positivo e carico di speranza rispetto alla seria minaccia che la pandemia sta ponendo al senso della socialità e dell’appartenenza comunitaria, in special modo nei nostri piccoli centri.

«Mantenere vivo l’eco, sia pure soltanto mediatica, dei nostri luoghi - dichiara Luca Pugliese - è una speranza, forse l’unica, per un futuro e per una nuova normalità. La musica di certo non può sottrarsi alle regole che la pandemia impone, ma occorre cercare, tra queste regole, una via alternativa attraverso cui possano liberamente transitare l’armonia e l’energia, che della musica sono il fondamento. Senza di esse la musica morirebbe».

Sperimentalismo, polistrumentismo e soprattutto un’immaginazione musicale che si alimenta della ritualità del suono ‘suonato’. Sono queste le affinità elettive che legano Luca Pugliese e Tony Esposito. Il sodalizio artistico tra il virtuosistico musicantautore irpino one man band (cassa, charleston, chitarra, voce) e il re delle percussioni partenopeo si inspira, per dirla con le parole dello stesso Esposito, a «un concetto moderno di minimalismo musicale», a «una forma di sintesi che permette di esprimere il proprio talento con minori interlocutori possibili».

«Oggi più che mai – aggiunge Esposito con chiara allusione al duo con Pugliese – la musica deve guardare agli anni Settanta, quando si suonava con pochi mezzi ovunque e comunque, e sempre con passione. I musicisti erano tutti lì, aperti ad accogliere energie da ogni dove e a donarle alla gente».