Le proposte progettuali, in coerenza con l’Area tematica “Salute, alimentazione, qualità della vita” della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente e della traiettoria di sviluppo a priorità nazionale “Active & Healthy Ageing – Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”, dovranno prevedere la realizzazione, l’implementazione tecnologica o il completamento di iniziative già avviate per la realizzazione di comunità residenziali dotate di prodotti e servizi “intelligenti” per l’anziano, grazie all’utilizzo dell’ICT.

Il Comune di Avellino, nello specifico il Servizio Strategico Europa, di concerto con il C.E.D. e i Servizi Sociali, procederà alla stesura del progetto in collaborazione con il soggetto o i soggetti selezionati.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 10 del 13 maggio 2021.