Deceduto un uomo alla guida del proprio veicolo

Durante la giornata di ieri primo maggio si sono verificati due incidenti agricoli che hanno visto coinvolti altrettanti trattori. Il primo intorno alle ore 12’00 a Caposele. L’uomo alla guida è rimasto ferito ed è stato portato dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi, da dove in eliambulanza è stato trasportato presso il parcheggio dello stadio Partenio e subito trasferito presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. La squadra del distaccamento di Lioni e una della sede centrale di Avellino hanno assicurato l’assistenza al velivolo in atterraggio e decollo. Il secondo intervento è stato effettuato dalla squadra del distaccamento di Grottaminarda a Paternopoli in contrada Cerreto. In questo caso nonostante il tempestivo intervento, l’uomo alla guida di 59 anni originario del posto, è deceduto.