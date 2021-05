Avellino: alunni delle scuole superiori ancora in DAD

Il sindaco Festa sospende ulteriormente le attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado fino all'8 maggio

Come preannunciato con apposita video-diretta Facebook, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha ritenuto opportuno differire la ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole superiori del capoluogo irpino.

Più precisamente, la nuova ordinanza n. 950 del 1 maggio 2021, dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche paritarie di Avellino dal 3.5.2021 all’8.5.2021 compreso.

Resta, tuttavia, sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

“Questa volta ho voluto coinvolgere i principali protagonisti di questa storia: i ragazzi. Ho voluto ascoltarli perché questa scelta ricade sul loro futuro. Poi ho valutato i dati forniti dall’Asl relativi alla diffusione del contagio nella nostra città e nei vari paesi della nostra provincia registrando la presenza di cluster in alcuni comuni dell’Irpinia e, alla fine, ho deciso, per le scuole superiori, di mantenere la DAD per altri sette giorni. Non voglio correre il rischio di vanificare il grande sforzo fatto fino a questo momento” – così il sindaco Festa nella sua diretta Facebook.

Clicca qui per l’ordinanza.