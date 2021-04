Premiazioni progetto STEM Mercogliano

L’Istituto Comprensivo di Mercogliano passa alla premiazione

Grande partecipazione per il progetto: SOCIAL-DIGITAL LAB- iniziativa voluta dall’ I.C. Mercogliano in collaborazione con l’A.P.S. Giovani Mentor Onlus, nell’ ambito dell’avviso pubblico “per il finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle materie STEM” finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. L’iniziativa, terminata con la premiazione per quei discenti che si sono particolarmente distinti sia da un punto di vista creativo che produttivo- ha avuto una durata complessiva di 40 ore, coinvolgendo gli allievi (in particolar modo di sesso Femminile) in percorsi di approfondimento incentrati sul coding e la programmazione, stabilendo così, grazie alla “Robotica”, le basi per diventare un esperto nell’utilizzo di queste tecnologie. Il progetto, afferma il presidente dell’“APS Giovani Mentor”- ha voluto introdurre una didattica innovativa della cultura scientifica e tecnologica, puntando sull’ impiego della -robotica educativa- realizzando così ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e cooperativo. Attraverso tale iniziativa abbiamo voluto incoraggiare in modo pari studentesse e studenti a sviluppare una lettura critica dei pregiudizi e degli stereotipi di genere riguardanti le materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Il nostro intento afferma la Dirigente dell’ “I.C.Mercogliano” -dott.ssa Alessandra Tarantino- è stato quello di puntare prevalentemente su una platea di alunne in modo da sfatare uno degli stereotipi esistenti dentro il sistema formativo, ossia la scarsa attitudine delle studentesse verso le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) che conduce inevitabilmente a un divario di genere in questi ambiti, in linea con gli obiettivi formativi – GOAL 5 AGENDA 2030- al fine di raggiungere l’uguaglianza di genere, per l’empowerment di tutte le donne e le ragazze.