Petracca: scelta di qualità che valorizza l'Irpinia

«Con apposito decreto è stato costituito l’Osservatorio Regionale sull’Endometriosi come previsto dalla legge regionale approvata lo scorso anno. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha delegato a rappresentarlo il professore Mario Malzoni che dell’Osservatorio sarà il presidente. E’ una buona notizia perché con questa indicazione si premia il merito, si riconosce e valorizza un’indiscussa professionalità, si dà rilievo ad un territorio, quello irpino, che ha espresso questa eccellenza della medicina, una famiglia, un cognome che da sempre è sinonimo di competenza, di grandi doti professionali ed umane». Lo dichiara il consigliere regionale, Maurizio Petracca.

«L’Osservatorio – spiega Petracca – svolge una funzione molto importante. Ha, infatti, il compito di monitorare la patologia in ambito regionale, promuovendo azioni di diagnosi, cura e formazione ed iniziative di informazione per la comunità regionale. Uno dei compiti principali sarà quello di disegnare ed attuare il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale, strumento simile per funzione alla Rete Oncologica, in modo da garantire percorsi diagnostici-terapeutici finalizzati al miglioramento e all’ottimizzazione del trattamento di questa patologia. E’ chiaro come, di fronte alla delicatezza del ruolo, la scelta del professore Malzoni rappresenti una certificazione di qualità, una garanzia di buon esito dell’iniziativa».

Mario Malzoni è Primario preso l’Unità Operativa di Endoscopia Ginecologica Avanzata presso la Casa di Cura Malzoni di Avellino, è Direttore del centro “Endoscopica” e del Centro Nazionale Endometriosi. E’ Visiting Professor in Oncologia ed Endoscopia Ginecologica presso la Seconda Università degli studi di Napoli, è Honorary Member of Australian Society of Gynecological Endoscopy. E’ consulente di chirurgia endoscopica presso la Casa di Cura Villa Del Rosario di Roma, presso la Clinica Ruesch di Napoli, presso la Casa di Cura “Malzoni” Spa di Agropoli, presso la Casa di Cura Villa del sole di Salerno. E’ Membro del Board della Società Internazionale di Endoscopia Ginecologica (ISGE), Socio fondatore del sito Surgery della American Association of Gynecological Laparoscopists (AAGL) ed è Presidente Segi: «Un curriculum di tutto rispetto e di grande valore – conclude Maurizio Petracca – che è stato pienamente riconosciuto dal governatore De Luca. Qualche settimana fa, nel corso di un incontro a Santa Lucia, in presenza del professore Malzoni, è stato delineato il percorso da portare avanti, sono state individuate le azioni da mettere in campo e le priorità da seguire. La scelta di indicare quale proprio delegato Malzoni da parte del presidente De Luca va perciò nella direzione di affidarsi ad un professionista apprezzato a livello internazionale, che ha una conoscenza diffusissima della patologia e degli strumenti attualmente disponibili per affrontarla e contrastarla».