Disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e secondaria di primo grado del comune irpino fino al 30 aprile

Con ordinanza n.19 in materia di prevenzione e gestione della situazione pandemica in atto, il sindaco di Gesualdo, Edgardo Pesiri, ha disposto la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e secondaria di primo grado del comune irpino fino al 30 aprile 2021, tempo utile per sottoporre ai tamponi il personale ata, gli alunni ed i docenti interessati.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’accertata positività al Covid-19 di due alunni di cui uno della scuola primaria ed uno della scuola secondaria di primo grado.

Clicca qui per l’ordinanza.