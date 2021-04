Da Lunedì la Campania si colora di giallo

Ecco cosa cambia e cosa si potrà fare

Ormai è ufficiale: la Campania, da lunedì 26 aprile, entrerà finalmente in zona gialla.

Difatti, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 23 aprile 2021, ha firmato nuove Ordinanze che, ancora una volta, danno nuovi colori all’Italia prevedendo una nuova collocazione delle varie regioni in diverse fasce di rischio.

Ebbene, la Campania passa in zona gialla accogliendo misure certamente meno restrittive:

SPOSTAMENTI

Via l’autocertificazione; è prevista ampia libertà di movimento nell’ambito della Regione gialla sempre rispettando il limite del coprifuoco fissato alle 22, il distanziamento sociale e tutte le altre misure vigenti .

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, inoltre, nella zona gialla è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Inoltre, tra regioni gialle, ci si potrà spostare liberamente.

BAR E RISTORANTI

Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, sia a pranzo che a cena, nel rispetto del coprifuoco che rimane fissato alle ore 22.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

ISTRUZIONE

Si torna finalmente in classe anche nelle scuole superiori; anzi, in zona gialla, così come in quella arancione, è disposta la presenza in classe dal 70% al 100% degli alunni.

Anche le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni

SPORT

È consentito anche lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra.