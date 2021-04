E’ quanto emerge dal Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal e con il supporto della Camera di Commercio

Sono 1.440 le assunzioni programmate dalle imprese irpine per il mese di aprile e 4.590 per il trimestre aprile-giugno 2021. Sono 220 i contratti di lavoro in più offerti dalle imprese rispetto a marzo 2021 ma si registrano ancora 220 assunzioni in meno rispetto ad aprile 2019 ossia in epoca pre-covid. E’ quanto emerge dal Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal e con il supporto della Camera di Commercio per la rilevazione presso le imprese.

Il lieve incremento in termini occupazionali rilevato in provincia di Avellino rispetto al mese precedente rappresenta un primo segnale positivo del sistema produttivo, dopo il lungo periodo di restrizioni imposte dal governo e dalle istituzioni locali, mostrando un cauto ottimismo da parte degli imprenditori rispetto alle prospettive di ripresa, tenendo conto delle aperture di tutte le attività già programmate per le prossime settimane ed in vista dell’estate.

I dati rivelano che nel mese di aprile 2021 delle 1440 assunzioni previste, il 48% (quindi ben 690 su 1440) sono per operai specializzati; poco più del 24% (350) per impiegati, appartenenti alle professioni commerciali e ai servizi; ed il 15,9% (230 nuove assunzioni) per dirigenti e appartenenti alle professioni con elevata specializzazione.

Per quanto riguarda le fasce d’età più richieste, quella dei più giovani, ovvero fino ai 29 anni appare come la più richiesta, sia per professioni altamente specializzate che per il commercio e servizi. Mentre per le professioni non qualificate e gli operai specializzati, la richiesta di personale sembra non avere preferenze anagrafiche.

L’esperienza nel settore è sempre preferita dalle imprese in cerca di personale con un 51.4% e per ben il 26,4% (circa 1 su 4 posizioni) sembra difficile la reperibilità di personale, dovuta per l’11,6% alla preparazione inadeguata dei candidati e per il 13,9% alla loro mancanza in termini numerici.

Con riferimento al livello di istruzione, dai dati emerge che le aziende preferiscono, quasi in egual modo, il diploma di istruzione secondaria (35,6%) e nessun titolo di studio (32,2%). La qualifica o il diploma professionale è richiesto per il 19.2%, mentre il titolo accademico per il 10,9% delle assunzioni previste nel mese di aprile 2021 sul Territorio di Avellino.

I titoli di studio di istruzione secondaria più richiesti sono gli indirizzi di amministrazione, finanza e marketing; meccanica, meccatronica ed energia. L’indirizzo meccanica, anche tra i diplomi professionali, risulta, dai dati analizzati, il più richiesto con 60 assunzioni, seguito dall’indirizzo ristorazione richiesto per 40 assunzioni.

Rispetto ai settori “privilegiati” sia nel mese di aprile 2021 che nel trimestre aprile-giugno 2021, le richieste di lavoratori si concentreranno maggiormente nell’industria manifatturiera e pubblica utilità (460 lavoratori richiesti ad aprile e 1441 nel trimestre) e nei servizi alle imprese (320 lavoratori richiesti-990 nel trimestre).

Infine in merito alla tipologia contrattuale preferita, ben l’84,9% dei lavoratori sarà assunto come personale dipendente e nel settore servizi alle imprese più della metà delle assunzione (54,2%) verrà fatta con contratti a tempo indeterminato.

Ultimo dato da valutare è riferito alla classe dimensionale delle imprese che assumono, dal quale emerge che ad assumere di più sono le piccole imprese, ovvero quelle con meno di 50 dipendenti.