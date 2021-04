Sono già 30 gli hub vaccinali del mondo industriale a cui aderiscono più di 150 aziende con oltre 9.000 lavoratori dipendenti

Continua l’impegno di Confindustria Avellino nel coordinare l’organizzazione e la realizzazione di hub vaccinali nelle aziende in considerazione della crescente disponibilità da parte degli imprenditori associati di aderire al Protocollo sottoscritto a livello nazionale.

La grande adesione registrata conferma la sensibilità e l’attenzione delle aziende della nostra Provincia che non hanno esitato a diventare “ fabbriche di comunità” mettendo a disposizione i propri spazi, le proprie risorse economiche e strumentali, nonché la propria struttura organizzativa per essere pronti alla somministrazione dei vaccini ai propri dipendenti.

In base ai dati raccolti da Confindustria Avellino sono già 30 gli hub vaccinali del mondo industriale a cui aderiscono più di 150 aziende con oltre 9.000 lavoratori dipendenti.

In prima fila le grandi aziende e l’elenco è in continua crescita.

Hanno aderito alla organizzazione di propri hub tra gli altri l’Acca Software, Ancora, Biogem, Basso, CIM, Condor, Cosmopol, Flessofab, Hs Company, Isco, OMI, Pasell, Salvagnini, Torello.

Parallelamente all’attività di raccolta delle informazioni precise da trasmettere all’ASL, Confindustria Avellino ha dedicato particolare attenzione alle imprese di piccola e media dimensione che non hanno spazi adeguati per poter allestire un punto vaccinale.

Per questo, come indicato nel Protocollo nazionale, Confindustria Avellino, in attesa di ulteriori indicazioni operative, ha sottoscritto una convenzione con una primaria struttura sanitaria, e precisamente con la Casa di Cura Montevergine Spa, centro di eccellenza non solo in ambito regionale, che ha aderito prontamente all’invito del Presidente Emilio De Vizia.

Nel ringraziare l’Amministratore Delegato della Casa di Cura Montevergine Dr. Antonio Merlino, il Presidente De Vizia ha evidenziato l’importante significato della convenzione che testimonia l’impegno concreto di questa struttura che si pone al servizio della comunità, non solo per le sue alte specializzazioni ma anche per fronteggiare una situazione di emergenza, rispetto alla quale tutti devono contribuire affinché si salvaguardi la salute dei lavoratori e si possano riprendere in sicurezza tutte le attività economiche.

In base alla convenzione stipulata, le aziende interessate dovranno contattare Confindustria Avellino che provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per poter beneficiare dei servizi in convenzione.