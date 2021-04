Nonostante la zona arancione in vigore da lunedì, le scuole superiori del capoluogo continueranno le lezioni in DAD fino al 24 aprile

Ormai è ufficiale che da Lunedì la Campania, dopo svariate settimane in zona rossa, verrà finalmente classificata come zona arancione, cioè area a rischio medio-alto.

Ebbene, con l’entrata in zona arancione cambiano le regole sul tema scuola: è, difatti, assicurato il pieno svolgimento in presenza dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia (materna), della scuola primaria (elementari) e secondaria di primo grado (media). Per quanto concerne le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado è, invece, garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento fino ad un massimo del 75 per cento degli studenti mentre la restante parte dovrà avvalersi della didattica a distanza.

Ad Avellino non sarà proprio così.

Come preannunciato dal sindaco Gianluca Festa, nel corso di una diretta Facebook, ad Avellino le scuole superiori restano ancora chiuse.

“Fortunatamente, i dati del contagio da Covid ad Avellino sono buoni, ma avendo registrato la presenza di numerosi cluster nei comuni della nostra Provincia e poiché circa il 70% degli alunni che frequentano i nostri Istituti superiori provengono proprio da quei Comuni, ritengo necessario prevedere la chiusura almeno per altri sette giorni delle scuole superiori, poi valuteremo il da farsi” - così il sindaco nella sua diretta.

Pertanto, più precisamente, la nuova ordinanza n. 832 del 17 aprile 2021 ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie di Avellino dal 19 aprile al 24 aprile 2021 compreso.

