Nucleo N.B.C.R. ed operatori 118 insieme contro il Covid

Intervento della squadra NBCR dei Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di oggi 15 aprile, il nucleo N.B.C.R (Nucleare – batteriologico – chimico – Radiologico) dei Vigili del Fuoco di Avellino, è intervenuto a Manocalzati per dare assistenza ai sanitari del 118, per una persona affetta da Covid-19 allettata da trasportare in ospedale. La stessa è stata affidata al personale medico che ha provveduto al trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino.