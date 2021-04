Primo comune della provincia di Avellino ad aver installato la centralina Air Link per il monitoraggio in tempo reale dei valori di PM10 e PM25 e dell'indice di qualità dell'aria

Prata di Principato Ultra è il primo [e per ora unico] comune della provincia di Avellino ad aver installato la centralina Air Link per il monitoraggio in tempo reale dei valori di PM10 e PM25 e dell’indice di #qualità dell’Aria (IQA) che è stata messa in rete con le altre centraline dell’Osservatorio Metereologico di Montevergine.

La centralina, installata sulla casa comunale, permette di accedere alla lettura dei dati ai link http://www.mvobsv.org/air-quality-monitoring e http://www.campanialive.it/diffusione-polveri.asp