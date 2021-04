Montella – sottotetto di un edificio in fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della struttura sono durate circa tre ore

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 16’00 di oggi 13 aprile, sono intervenuti in via Del Corso a Montella, per un incendio che si è sviluppato nel sottotetto di un edificio del posto, ed ha interessato anche parte del tetto.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato la squadra del locale distaccamento e la squadra del distaccamento di Lioni, supportate da un’autoscala giunta dalla sede centrale di Avellino. Il personale intervenuto, immediatamente ha evacuato lo stabile a scopo precauzionale, portando in luogo sicuro anche una persona disabile.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della struttura sono durate circa tre ore. Non si sono registrate persone coinvolte tra i residenti, tranne un comprensibile spavento.