Sabato 17 febbraio alle ore 17:00 Legambiente Avellino sarà in diretta su Facebook.

La nota del Gruppo Volontari Legambiente Avellino all’evento “NextGenEu”:

In scaletta tanti ospiti per un approfondimento sul #NextgenEU, il piano europeo da 750 mld di euro stanziati dall’Unione per rilanciare l’economia post-pandemica. Con noi ci saranno: Lorenzo Zamponi di Jacobin Italia, Mariateresa Imparato Presidentessa di Legambiente Campania, Michele Di Maio Sindaco di Calitri, Francesco Graziano di Aria di Avellino, Stefano Kenji Iannillo e Nicola Adamo, di Legambiente Avellino!

Di questi 750, all’Italia ne sono destinati ben 209 miliardi. Si sta dibattendo molto, in questo periodo, su come sfruttare appieno questa possibilità, su cosa investire, chi aiutare, in che modo innovare Entro il 30 aprile, l’Italia deve presentare un documento, il proprio piano nazionale di ripresa e resilienza, che sarà poi valutato da Bruxelles. Tutto questo ci riguarda molto più da vicino di quanto si pensi! Ed è in stretto legame proprio con la sostenibilità ambientale.