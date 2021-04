Lunedì 19 aprile webinar dove medici ed esperti dell’associazione risponderanno a dubbi, preoccupazioni e quesiti dei cittadini

In tema di Covid e vaccini lo staff medico del Codacons ha pubblicato sul web un decalogo con tutti i consigli utili in tema di cure e terapie in caso di contagio e sugli esami da eseguire prima delle vaccinazioni per escludere il rischio trombosi.

Le notizie emerse negli ultimi giorni, specie con riferimento al vaccino Astrazeneca, hanno creato dubbi e incertezze tra gli italiani, al punto che cresce il numero di cittadini che rinuncia a vaccinarsi per la paura di possibili effetti collaterali.

Proprio per dare risposte agli utenti giustamente preoccupati, l’associazione ha pubblicato sul proprio sito internet un utile decalogo, scaricabile gratuitamente, con una serie di indicazioni su come curare a casa il virus, quali farmaci assumere, le terapie da seguire, ma anche su quali esami pre-vaccinali fare e comportamenti da tenere in caso di effetti collaterali gravi legati alla vaccinazione.

Il Codacons ha inoltre organizzato per lunedì 19 aprile alle ore 16:30 un webinar durante il quale i consulenti medici del Codacons Prof. Carlo Rumi (Specialista in Medicina interna del Policlinico Gemelli di Roma) e Prof. Luigi Cavanna (direttore del Dipartimento di OncoEmatologia dell’Azienda Usl di Piacenza) risponderanno alle domande e ai dubbi dei cittadini e dei sanitari in tema di cure per il Covid e vaccinazione.