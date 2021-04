"Riorganizzazione del trasporto pubblico può rappresentare il rilancio per l'rpinia"

Napoli - «La riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale in Campania, per quelli che sono gli indirizzi definiti dalla giunta regionale, rappresenta un’opportunità per l’Air e per l’Irpinia. L’ho sostenuto già nei giorni scorsi e lo ribadisco oggi che sul tema si è svolta un’interessante audizione della quarta Commissione consiliare». Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca.

«L’Air – continua Petracca – è una vera e propria eccellenza regionale. L’ipotesi di fusione su cui ci si sta orientando tiene conto di questo aspetto tanto da prevedere l’assorbimento del ramo d’azienda del trasporto su gomma di Eav da parte dell’Air che di fatto diventerebbe il riferimento unico della gomma in Campania. Immaginare un percorso del genere significa riconoscere una capacità gestionale e dare anche nuove opportunità al nostro territorio. Mi sembra una scelta che potrà valorizzare l’Irpinia e che va nella direzione opposta al centralismo della fascia costiera, valorizzando una realtà virtuosa come è l’Air».

«E’ ovvio – conclude Maurizio Petracca – che l’ipotesi di fusione va verificata con estrema puntualità. La Regione, e questo è stato abbondantemente chiarito oggi in sede di audizione, non procederà su questa strada se non in presenza di assolute garanzie sul terreno degli equilibri di bilancio delle società che vengono inglobate. Non bisogna dimenticare che si discute di questa ipotesi avendo come presupposto una grande azione di risanamento e di ricapitalizzazione che ha riguardato l’Eav nel corso degli ultimi anni. Su questo garantisco l’attenzione più alta ed il controllo più vigile perché non possiamo certo permetterci errori o sviste».