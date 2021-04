Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica, sulla piattaforma Votafacile

Il 23 e 24 aprile inizieranno le operazioni di voto per il rinnovo dell’Ordine territoriale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Avellino per il quadriennio 2021 -2025.

Si comunica, che le votazioni si svolgeranno in modalità telematica, sulla piattaforma Votafacile. Il voto sarà espresso dall’avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet, accedendo alla piattaforma di voto Votafacile dal link pubblicato sulla home page del sito internet dell’Ordine. Il presidente del seggio sarà l’arch. Vincenzo De Maio, il segretario l’arch. Alessandra Trivelli ed un referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la elezione telematica. Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione, pertanto, entro le ore 17,00 del 16.04.2021. Causa emergenza epidemiologica covid-19, le candidature dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo pec.

“Auguriamo buon lavoro alla nuova squadra di colleghi che si formerà con la imminente tornata elettorale, che dovrà fin da subito impegnarsi su molti fronti, partendo soprattutto dalla salvaguardia del ruolo sociale della professione intellettuale”. Lo dichiara il presidente uscente arch.Erminio Petecca.