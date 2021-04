Tra gli altri, anche San Michele di Serino, Avella e Montemiletto prorogano la sospensione delle attività didattiche in presenza

Da domani, in Campania, ancora zona rossa, si dovrebbe tornare in aula regolarmente fino alla prima media, ma i sindaci di diversi comuni irpini hanno deciso, con specifiche ordinanze sindacali, che le lezioni continueranno in dad, in vista dell’allarmante andamento dell’evoluzione della pandemia COVID-19 sul territorio.

Non solo a Montecalvo e a Solofra, ma anche a San Mango sul Calore, il sindaco Teodoro Boccuzzi, ha disposto con nuova ordinanza n. 18, la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza, di ogni ordine e grado, fino al 10 aprile 2021, con conseguente ripresa della predetta attività a decorrere dal giorno 12 aprile 2021 così come previsto anche dal sindaco di Pietradefusi, Giulio Belmonte.

Segue San Michele di Serino, in cui il sindaco Michele Boccia, con ordinanza n. 45 ha predisposto la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado nonché del micronido consortile “l’Albero dei piccoli” fino al 10 aprile 2021 incluso, in virtù della precaria situazione epidemiologica presente nel comune irpino.

Rientro in classe posticipato anche a Montemiletto in cui tutte le attività didattiche sono sospese fino al 24 aprile 2021, incluso.

Lo stesso vale per Avella in cui, a causa della situazione epidemiologica ancora allarmante, le lezioni in presenza saranno ulteriormente sospese fino al 14 aprile 2021 e per Montoro in cui le lezioni continueranno a distanza sino al 17 aprile 2021.

Clicca qui per l’ordinanza di San Mango sul Calore.

Clicca qui per l’ordinanza di San Michele di Serino.

Clicca qui per l’ordinanza di Montemiletto.

Clicca qui per l’ordinanza di Avella.

Clicca qui per l’ordinanza di Montoro.

Clicca qui per l’ordinanza di Pietradefusi.