Si tratta di tre 50enni di Montoro che, alla specifica richiesta da parte degli operanti, non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I Carabinieri della Stazione di Serino, nel corso di un servizio perlustrativo per la verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, hanno sorpreso tre uomini che si aggiravano con fare sospetto nel centro abitato di Serino.

Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo.

Si tratta di tre 50enni di Montoro che, alla specifica richiesta da parte degli operanti, non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo.

Per i tre soggetti, oltre alla proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, è scattata la sanzione per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto.